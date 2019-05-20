OUKITEL анонсировала новый смартфон с 48-мегапиксельной камерой

OUKITEL анонсировала новый смартфон с 48-мегапиксельной камерой20.05.2019 23:40
Компания опубликовала тизерные изображения, анонсируя новую линейку смартфонов Y.
Первым в линейке станет смартфон OUKITEL Y4800, а им окажется еще один аппарат с 48-мегапиксельной камерой.
Молодежный смартфон, а именно так позиционируется линейка, должен приятно удивить покупателей своей ценой.
В основной камере устройства помимо основного модуля на 48 Мп будет датчик на 5 Мп. К тому же в ней будет система ИИ. Фронтальная камера получит разрешение 16 Мп.
Что касается других известных данных, то OUKITEL Y4800 будет оснащен 6,3-дюймовым экраном с каплевидным вырезом.
Работать смартфон будет на процессоре MediaTek Helio P60. Оперативной памяти предложат 6 ГБ, а встроенной – 128 ГБ. В качестве операционной системы предложат Android 9 Pie.
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