Отечественный производитель Inoi временно снижает цены до 50%

11 ноября российская компания Inoi решила присоединиться к празднованию Дню Холостяка и предложить клиентам свою продукцию со скидками до 50%.

Специальное предложение будет действительно лишь два часа.

Чтобы узнать о старте распродажи предлагается посетить интернет-магазин компании, где оставить данные об электронной почте, куда и пришлют информацию о старте акции.

Участниками акции станут смартфоны Inoi 2 Lite 2019, Inoi 5X, Inoi 5 Pro, а также детский Inoi kPhone.