Особенный смартфон Smartisan показали на рендерном изображении

Основой для создания рендера стали недавно распространенные в сети фотографии нового смартфона Smartisan.

В частности, были опубликованы снимки частей аппарата, а на их основе и создали рендер. В результате можно увидеть, каким будет новый аппарат.

Впрочем, его дизайн достаточно необычный, а особо это касается основной камеры, которая располагается в прямоугольном модуле.

Пока никаких характеристик аппарата инсайдеры не приводят, в том числе неизвестна и предварительная дата его презентации.