Особенный смартфон Smartisan показали на рендерном изображении

Особенный смартфон Smartisan показали на рендерном изображении08.10.2019 17:22
Основой для создания рендера стали недавно распространенные в сети фотографии нового смартфона Smartisan.
В частности, были опубликованы снимки частей аппарата, а на их основе и создали рендер. В результате можно увидеть, каким будет новый аппарат.
Впрочем, его дизайн достаточно необычный, а особо это касается основной камеры, которая располагается в прямоугольном модуле.
Пока никаких характеристик аппарата инсайдеры не приводят, в том числе неизвестна и предварительная дата его презентации.
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