Основные технические характеристики Honor 8S раскрыли до анонса

В компании Honor только готовятся к презентации нового смартфона Honor 8S, как в Сети уже полностью рассекретили аппарат, опубликовав почти все его основные характеристики.

Так, согласно опубликованным данным, новинка будет относительно недорогой, а работать она будет на процессоре MediaTek Helio A22.

Размер экрана составит 5,71 дюйма, а его разрешение будет 1520 x 720 точек. На лицевой панели сделали каплевидный вырез, где будет располагаться 5-мегапиксельная камера.

Сзади установят камеру с модулем на 13 Мп. Что касается объёма памяти, то тут окажется минимум 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, причем microSD в базовой версии не предложат.

Работать новинка будет под управлением Android 9.0 c интерфейсом EMUI 9.0, а питаться от аккумулятора на 3 020 мАч. В продажу смартфон поступит в черном, синем и золотистом цветах.