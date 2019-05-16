Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp

Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp16.05.2019 14:36
Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за постоянных проблем с безопасностью.
По мнению владельца Telegram, «дыры» в безопасности создают специально, чтобы ФБР и другие службы в случае необходимости могли получить данные пользователей.
Дуров отметил, что Telegram был создан из-за того, что самый популярный мессенджер в мире WhatsApp не соответствует нормам безопасности.
«За шесть лет мы не раскрыли ни байта информации третьим лицам, в то время как Facebook и WhatsApp делились информацией почти со всеми, кто утверждал, что работает на правительство» — заявил Павел Дуров.
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