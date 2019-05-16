Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp

Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за постоянных проблем с безопасностью.

По мнению владельца Telegram, «дыры» в безопасности создают специально, чтобы ФБР и другие службы в случае необходимости могли получить данные пользователей.

Дуров отметил, что Telegram был создан из-за того, что самый популярный мессенджер в мире WhatsApp не соответствует нормам безопасности.