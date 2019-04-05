Оскорбительное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi

Из-за скандального видео от сотрудников розничной сети «Связной» официальный ЭлкоТелеком Xiaomi в Белоруссии приостановил поставки смартфонов Redmi 7 и Redmi Note 7 в магазины «Евросеть» и «Связной».

Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».

Как оказалось, при покупке смартфон был полностью разряжен и уже после включения в его памяти было обнаружено обращение к покупателям аппаратов от Xiaomi.

Ролик в итоге оказался в Сети и на него незамедлительно отреагировал официальный представитель Xiaomi в Беларуси. В пресс-службе ЭлкоТелеком отметили: