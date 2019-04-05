Оскорбительное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi

Оскорбительное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi05.04.2019 20:09
Из-за скандального видео от сотрудников розничной сети «Связной» официальный ЭлкоТелеком Xiaomi в Белоруссии приостановил поставки смартфонов Redmi 7 и Redmi Note 7 в магазины «Евросеть» и «Связной».
Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Как оказалось, при покупке смартфон был полностью разряжен и уже после включения в его памяти было обнаружено обращение к покупателям аппаратов от Xiaomi.
Ролик в итоге оказался в Сети и на него незамедлительно отреагировал официальный представитель Xiaomi в Беларуси. В пресс-службе ЭлкоТелеком отметили:
«Сегодняшняя новость — один из случаев, ставший публичным достоянием. В этой связи компанией Xiaomi и дистрибьютором «ЭлкоТелеком» было принято решение остановить отгрузки новых моделей Xiaomi Redmi 7, Redmi Note 7 в данные торговые сети. Xiaomi находится на первом месте в Беларуси по смартфонам с 2017 года. Это главный показатель доверия к бренду», — цитирует слова пресс-службы издание «FERRA».
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