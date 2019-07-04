ОС Windows 10 научили показывать уведомления с Android-смартфонов

Microsoft начала распространять обновление для приложения Your Phone (Ваш телефон).

Эта программа устанавливается из магазина Windows и теперь она способна «зеркально» отображать уведомления со смартфонов под управлением Android.

Ранее новые возможности Your Phone были доступны только участникам программы тестирования бета-версий Windows 10, а теперь новые функции доступны для всех пользователей компьютеров под управлением Windows 10 April 2018 Update и новее.

Как пишет «ГазетаDAILY», на экране компьютера через Your Phone будут показывать уведомления, причем пользователь может самостоятельно настроить режим уведомлений.

Для работы с Your Phone на смартфоне должен быть установлен Android 7.0 или более новая версия.