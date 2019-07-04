ОС Windows 10 научили показывать уведомления с Android-смартфонов

ОС Windows 10 научили показывать уведомления с Android-смартфонов04.07.2019 12:43
Microsoft начала распространять обновление для приложения Your Phone (Ваш телефон).
Эта программа устанавливается из магазина Windows и теперь она способна «зеркально» отображать уведомления со смартфонов под управлением Android.
Ранее новые возможности Your Phone были доступны только участникам программы тестирования бета-версий Windows 10, а теперь новые функции доступны для всех пользователей компьютеров под управлением Windows 10 April 2018 Update и новее.
Как пишет «ГазетаDAILY», на экране компьютера через Your Phone будут показывать уведомления, причем пользователь может самостоятельно настроить режим уведомлений.
Для работы с Your Phone на смартфоне должен быть установлен Android 7.0 или более новая версия.
Просмотры:Метки: Windows 10, Your Phone