ОС Windows 10 May 2019 Update усложнит жизнь геймерам

Microsoft несколько дней назад анонсировала обновление Windows 10, которое начнут массово распространять в конце мая.

Но те кто уже установил Windows 10 May 2019 Update, как участник тестирования ранних версий ОС, столкнулся с рядом проблем.

Как оказалось, в сборке на уровне ядра были внесены изменения, которые не дают возможности запускать игры.

При запуске любой игры со встроенной защитой античит, система дает сбой и вызывает «синий экран смерти».

В Microsoft уже признали это проблему, но исправлять ее не собираются.

Вместо этого они требуют от разработчиков игр выпустить патчи, при этом они некоторым игровым компаниям уже помогают в разработке таких патчей.