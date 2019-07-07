ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS

Компания Huawei через месяц может представить свой собственную операционную систему HongMeng.

Презентацию ожидают в рамках конференции разработчиков, которая пройдет с 9 по 11 августа.

По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.

К тому же она более универсальная, чем существующие операционные системы. Ее можно использовать как на мобильных устройствах, так и на компьютерах, а также на устройствах интернета вещей.

В Китае ОС HongMeng может появится уже в конце 2019 года, а вот когда ее начнут распространять на глобальном рынке неизвестно.

В целом HongMeng создается с целью замены Android и Windows, и в компании ее намерены массово использовать в случае, если будет закрыт доступ к программному обеспечению, разработанному в США.