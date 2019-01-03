ОС Fuchsia от Google будет поддерживать приложения с Android

Новая ОС от Google – Fuchsia разрабатывается уже несколько лет, но большого упора разработчики компании на нее пока не делают.

При этом неоднократно сообщалось, что Fuchsia в будущем заменит Android, так как это операционная система более универсальная и способна работать на всех видах цифровых устройств.

За счет Fuchsia компания Google откажется от всех видов своих Android версий. Новая операционная система будет одинаково работать, как на носимой электронике, так и на телевизорах и телевизионных приставках.

Для более плавного перехода к Fuchsia от Android уже созданы все условия. Так, в коде Android Open Source Project были обнаружены упоминания о версии Android Runtime, через которую на Fuchsia будут запускаться программы, написанные для Android-устройств.

Когда именно новая ОС от Google заменит «зеленого робота» неизвестно.