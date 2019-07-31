Оригинальная игра Diablo стала доступна в браузере

Оригинальная игра Diablo стала доступна в браузере31.07.2019 13:32
Студия Rivsoft запустила браузерную версию оригинальной Diablo от Blizzard. Для этого разработчики переработали исходный код игр и даже сохранили в нем все баги, которые есть в Diablo.
Запустить браузерную Diablo может каждый желающий, но бесплатно будет доступно только 2 подземелья.
Для полного доступа нужно обладать оригинальной Diablo, в которой потребуется найти файл DIABDAT.MPQ и перетащить его в браузер.
Желающие могут купить Diablo в магазине GOG, где она доступна с марта текущего года.
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