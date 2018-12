Origin начала новогоднюю распродажу игр

Онлайн магазины игр для консолей и ПК уже начали распродажи. Акции запущены на самых популярных площадках и теперь к ним подключилась и Origin.

Поклонники Battlefield V и FIFA 19 в Origin получат скидки в 50% и сейчас эти игры можно купить по цене 1499 рублей.

Но в магазине есть и другие распродажи, к примеру Battlefield 1 или Mass Effect: Andromeda предлагаются всего за 299 рублей, а вот Mirror’s Edge Catalyst оценена в 199 рублей.

В список новогодних распродаж также попали: Unravel Two – 599 руб.; Assassin’s Creed Odyssey – 999 руб.; Need for Speed Payback – 499 руб.; Titanfall 2 – 179 руб.; Star Wars: Battlefront (2015, со всеми DLC) – 599 руб; Star Wars: Battlefront II (2017) – 499 руб; Star Wars: Battlefront II (2005) – 104 руб;