Смартфон Google Pixel 4 показали на «живых» фотографиях

Смартфон Google Pixel 4 показали на «живых» фотографиях28.08.2019 19:01
Будущий смартфон от Google будет кардинально отличатся от других устройств под управлением Android.
В Сети опубликовали «живые» снимки Google Pixel 4. Предполагается, что это производственный образец, но по ранним утечкам дизайн смартфона будет именно таким.
Первое на что сразу бросается в глаза при виде Pixel 4 это на верхняя рамка, которая очень толстая и насколько известно за ней установлена система распознавания лица и соответственно другие необходимые датчики и динамик.
На тыльной стороне смартфона расположен большой квадратный блок для основной камеры, а с торца видна кнопка блокировки и качелька регулировки громкости. Презентация новых смартфонов Pixel запланирована на октябрь.
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