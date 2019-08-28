Смартфон Google Pixel 4 показали на «живых» фотографиях

Будущий смартфон от Google будет кардинально отличатся от других устройств под управлением Android.

В Сети опубликовали «живые» снимки Google Pixel 4. Предполагается, что это производственный образец, но по ранним утечкам дизайн смартфона будет именно таким.

Первое на что сразу бросается в глаза при виде Pixel 4 это на верхняя рамка, которая очень толстая и насколько известно за ней установлена система распознавания лица и соответственно другие необходимые датчики и динамик.

На тыльной стороне смартфона расположен большой квадратный блок для основной камеры, а с торца видна кнопка блокировки и качелька регулировки громкости. Презентация новых смартфонов Pixel запланирована на октябрь.