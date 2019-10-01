Опубликованы рендеры ноутбука Surface Laptop 3

Презентация Surface Laptop 3 пройдет завтра, но уже сейчас можно видеть, как будет выглядеть новый ноутбук американской компании. В Сети были опубликованы изображение ноутбука и некоторые его характеристик.

Внешне Surface Laptop 3 практически не изменится, но добавятся новые цвета корпуса. Известно, что новое поколение ноутбука получит процессоры от компании AMD.

В модели будут использовать AMD Ryzen 5 3550H и Ryzen 7 3750H с графикой Vega. Также в устройстве появится два порта USB-C.