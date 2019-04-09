Опубликованы первые рендеры складного игрового смартфона Sharp

Игровые ноутбуки смогли немного оживить рынок портативных компьютеров, и то же самое может произойти с рынком смартфонов.

Накануне «АСТЕРА» сообщала, что новое поколение игрового смартфона Asus ROG появится осенью 2019 года, а теперь стало известно, что Sharp тоже готовит конкурента существующим игровым смартфонам.

Благодаря ведомству по патентам и торговым маркам удалось узнать, что Sharp готовит игровой смартфон с гибким экраном.

На основе патентов ресурс LetsGoDigital создал ренедеры такого смартфона. Аппарат получил вытянутый экран, который сгибается посередине.

Такая форма смартфона будет очень удобная в играх, так как на экране место останется не только для изображения, но также и виртуальных кнопок.

Про выход гибкого смартфона от Sharp пока ничего не сообщается. Стоит отметить, что Sharp свой гибкий смартфон пока только запатентовала, и возможно такое устройство от этой компании никогда не появится.