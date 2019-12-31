Опубликованы новые изображения Xiaomi Watch Color

Xiaomi в первых числах января 2020 года в Китае начнет продажи новых смарт-часов Xiaomi Watch Color.

Пока эти часы официально не представлены, но инсайдеры уже раскрыли внешность будущей новинки, а также озвучили их основные характеристики.

Вчера в Сети был опубликован первый рекламный ролик Xiaomi Watch Color, причем его опубликовал сетевой информатор, а не сама компания.

Сегодня информацию дополнили рекламными изображениями, а также «живыми» фотографиями.

Xiaomi Watch Color будут позиционироваться как часы для всех возрастов, в том числе и за счет сменных ремешков они могут позиционироваться как молодёжные, так и как строгие.

Сами часы получили круглый корпус с AMOLED дисплеем диагональю 1,39 дюйма и разрешением 454х454 пикселей.

В часах еще будет Bluetooth 5.0 и батарея на 420 мАч. Предположительно она обеспечит до двух недель работы.