Опубликованы новые фотографии гибкого Motorola RAZR

Опубликованы новые фотографии гибкого Motorola RAZR01.11.2019 19:16
В Сети распространили новую фотографию и другие изображения смартфона Motorola RAZR с гибким экраном.
Презентация новой модели состоится уже в этом месяце, а ее дизайн раскрыли до премьеры.
Как уже сообщалось ранее, по характеристикам аппарат не будет топовым, при этом его предварительная стоимость составит 1,5 тыс. долларов, а это около 100 тыс. рублей.
Официальная презентация Motorola RAZR состоится 13 ноября.
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