Опубликованы новые фотографии гибкого Motorola RAZR

В Сети распространили новую фотографию и другие изображения смартфона Motorola RAZR с гибким экраном.

Презентация новой модели состоится уже в этом месяце, а ее дизайн раскрыли до премьеры.

Как уже сообщалось ранее, по характеристикам аппарат не будет топовым, при этом его предварительная стоимость составит 1,5 тыс. долларов, а это около 100 тыс. рублей.

Официальная презентация Motorola RAZR состоится 13 ноября.