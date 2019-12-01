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Опубликованы характеристики нового недорогого смартфона Redmi K30

01.12.2019 21:35

В социальной сети Twitter информатор под ником TechMate раскрыл технические характеристики смартфона Redmi K30.

Эта модель будет представлена 10 декабря, а в начале 2020 года должен появится еще Redmi K30 Pro, и скорее всего в нем уже установят процессор Snapdragon 865.

Что касается младшей версии Redmi K30, то инсайдер подтвердил информацию, о процессоре и дисплее.

Ранее сообщалось, что в Redmi K30 установят экран диагональю 6,65-дюйма, и частотой обновления до 120 Гц. Процессор в аппарате будет Snapdragon 730G, а основная камера на 60 Мп.

Фронтальный фотомодуль будет двойной с 32 Мп камерой и датчиком ToF для распознавания пользователя по лицу.

Будет в аппарате и обычный сканер, который разместят в боковой кнопке включения. Также Redmi K30 приписывают батарею на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки, NFC и ИК-порт.

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