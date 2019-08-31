Опубликованы фотографии разобранного Redmi Note 8 Pro

После презентации смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro уже было опубликовано видео распаковки Redmi Note 8 Pro, а теперь появились снимки полностью разобранного аппарата.

Напомним, Redmi Note 8 Pro позиционируется как игровой смартфон. В нем установлен процессор MediaTek Helio G90T, который как оказалось, демонстрирует высокую производительность, сопоставимую с уровнем прошлогодних флагманов.



Также аппарат оснащен четырьмя датчиками основной камеры, и главный из них с разрешением 64 Мп. На снимках разобранного смартфона можно увидеть камеру с жидкостью для охлаждения процессора, аккумулятор на 4500 мАч и модули камеры, причем два из них скреплены между собой.

Напомним, Redmi Note 8 Pro в базовой версии в Китае оценили в 1399 юаней, что в пересчёте около 13 тыс. рублей.