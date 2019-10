Опубликовано видео с «умными» часами Xiaomi Mi Watch

В сети показали работающие часы Xiaomi Mi Watch, которые китайская компания представит 5 ноября, и уже сегодня известны некоторые подробности про них.

Изначально предполагалось, что Xiaomi Mi Watch будет работать под управлением Google Wear OS, но инсайдеры указывают на другую операционную систему.

В частности, для часов разработали фирменную оболочку MIUI for Watch, про которую информации пока нет, но в сети уже опубликовали ее интерфейс.

Xiaomi Mi Watch внешне будут очень сильно похожи на Apple Watch. В основе будущей новинки лежит процессор Snapdragon Wear 3100 и 1 ГБ оперативной памяти.

Также сообщается про наличие NFC, функции Alway-On Display и поддержки eSIM.

What does «MIUI For Watch» look like?

What would happen when the MIUI on the phone was installed in the watch? pic.twitter.com/mA7QC182M6

— Xiaomishka (@xiaomishka) 30 октября 2019 г.