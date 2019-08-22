Опубликовано патентное изображение консоли Sony PlayStation 5

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22 сентября : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Опубликовано патентное изображение консоли Sony PlayStation 5

22.08.2019 19:49

В патентах указано имя Ясухиро Отори, а это технический директор Sony. Многие предположили, что на патентных изображениях PlayStation 5.
Новое устройство от Sony внешне ничего общего не имеет с PlayStation, но набор интерфейсов и привод для дисков указывает, что это игровая консоль.

Она в центре корпуса получила радиатор V-образной формы, а также дополнительные радиаторные решетки присутствуют с боковых сторон и на тыльной стороне. Все это сделано для максимального охлаждения «железа».

В LetsGoDigital предполагают, что запатентованный девайс является PlayStation 5 для разработчиков. Ранее сообщалось, что они получат консоли в максимальных конфигурациях.

Премьера новой Sony PlayStation 5 состоится 12 февраля 2020 года

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