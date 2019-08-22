Опубликовано патентное изображение консоли Sony PlayStation 5

В патентах указано имя Ясухиро Отори, а это технический директор Sony. Многие предположили, что на патентных изображениях PlayStation 5.

Новое устройство от Sony внешне ничего общего не имеет с PlayStation, но набор интерфейсов и привод для дисков указывает, что это игровая консоль.

Она в центре корпуса получила радиатор V-образной формы, а также дополнительные радиаторные решетки присутствуют с боковых сторон и на тыльной стороне. Все это сделано для максимального охлаждения «железа».

В LetsGoDigital предполагают, что запатентованный девайс является PlayStation 5 для разработчиков. Ранее сообщалось, что они получат консоли в максимальных конфигурациях.