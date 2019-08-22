Опубликовано патентное изображение консоли Sony PlayStation 5

Опубликовано патентное изображение консоли Sony PlayStation 522.08.2019 19:49
В патентах указано имя Ясухиро Отори, а это технический директор Sony. Многие предположили, что на патентных изображениях PlayStation 5.
Новое устройство от Sony внешне ничего общего не имеет с PlayStation, но набор интерфейсов и привод для дисков указывает, что это игровая консоль.
Она в центре корпуса получила радиатор V-образной формы, а также дополнительные радиаторные решетки присутствуют с боковых сторон и на тыльной стороне. Все это сделано для максимального охлаждения «железа».
В LetsGoDigital предполагают, что запатентованный девайс является PlayStation 5 для разработчиков. Ранее сообщалось, что они получат консоли в максимальных конфигурациях.
Премьера новой Sony PlayStation 5 состоится 12 февраля 2020 года
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