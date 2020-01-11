Опубликовано качественное фото смартфона Redmi Note 9

На зарубежном рессурсе Slashleaks появилось «живое» фото нового смартфона Redmi Note 9. Этот аппарат должны представить в первом квартале 2020 года.

Про Redmi Note 9 информации пока нет. Этот смартфон на рынке сменит текущие популярные Redmi Note 8 и Note 8T.

Предположительно, после выхода Redmi Note 9 в продаже останется и прошлое поколение серии. Именно так произошло с Redmi Note 8, который в магазинах предлагается одновременно с Redmi Note 7.

Недавно в Сети показали снимок с частью основной камеры Redmi Note 9, а теперь опубликована фронтальная сторона устройства.

Как видно на фото, Redmi Note 9 получит врезанную в экран камеру. Напомним, в прошлом году представители Xiaomi заявили, что в 2020 году многие откажутся от выдвижных камер, а вместо этого будут использоваться врезанные в экран модули.