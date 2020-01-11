Опубликовано качественное фото смартфона Redmi Note 9

Меню
Поиск

USD/RUB: 61.26 EUR/RUB: 68.05 BTC/USD: 8164.66

11 февраля : суббота

ТОП новости

Интервью

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Опубликовано качественное фото смартфона Redmi Note 9

11.01.2020 20:25

На зарубежном рессурсе Slashleaks появилось «живое» фото нового смартфона Redmi Note 9. Этот аппарат должны представить в первом квартале 2020 года.
Про Redmi Note 9 информации пока нет. Этот смартфон на рынке сменит текущие популярные Redmi Note 8 и Note 8T.

Предположительно, после выхода Redmi Note 9 в продаже останется и прошлое поколение серии. Именно так произошло с Redmi Note 8, который в магазинах предлагается одновременно с Redmi Note 7.

Недавно в Сети показали снимок с частью основной камеры Redmi Note 9, а теперь опубликована фронтальная сторона устройства.

Как видно на фото, Redmi Note 9 получит врезанную в экран камеру. Напомним, в прошлом году представители Xiaomi заявили, что в 2020 году многие откажутся от выдвижных камер, а вместо этого будут использоваться врезанные в экран модули.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги