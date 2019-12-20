Опубликовано изображение наушников Samsung Galaxy Buds+

Одновременно с Samsung Galaxy S11 корейская компания представит новые беспроводные наушники.

Предположительно, они будут назваться Samsung Galaxy Buds+ и уже известно, как они будут выглядеть. В Сети показали рендеры беспроводных наушников.

Подробностей про Galaxy Buds+ пока нет, поэтому не известно чем они отличаются от обычных Galaxy Buds, которые были представлены в феврале 2019 года одновременно с Galaxy S10.

Напомним, текущее поколение Galaxy Buds способно заряжаться беспроводным способом от Galaxy S10. Подключаются наушники через Bluetooth 5.0.

Устройство еще оснащено акселерометром, датчиком Холла, датчиком приближения и сенсорной панелью для управления воспроизведением музыки.

Презентация Samsung Galaxy Buds+ состоится 18 февраля одновременно с Samsung Galaxy S11.