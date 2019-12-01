Опубликована «живая» фотография Sony PlayStation 5 и DualShock 5

На фотографии, распространенной в сети, показали Sony PlayStation 5 и DualShock 5 для разработчиков.

Это первый снимок игровой консоли и нового геймпада в хорошем качестве.

Ранее показывали рендеры на основе других снимков приставки для разработчиков.

О том, что у PlayStation 5 будет новый геймпад стало известно ранее, когда компания его запатентовала. Впрочем, он мало чем отличается от предшественника, но на снимке он выглядит массивнее.

Напомним, что игровая приставка будет представлена только к концу следующего года и в продажу поступит к рождественским праздникам. Предварительная стоимость новинки в США составит 499 долларов.