Таким образом, появились первые подтверждения о том, что от линейки Mi Mix в компании не отказываются.

Впрочем, ранее в сети появлялись подобные слухи, которые в конечном итоге были прокомментированы.

В компании заявили, что от смартфона не отказываются, а просто переносят его выход на более поздние сроки. В частности, предварительными сроками выхода называли 2020 год.

Однако, есть данные, что Xiaomi Mi Mix 4 могут представить уже в конце октября на специальном мероприятии, где будут показаны и другие новые продукты.

Между тем в сети была опубликована первая фотография грядущего Xiaomi Mi Mix 4, распространенная сайтом Slashleaks.

Детали смартфона рассмотреть сложно, но утверждается, что это именно Mi Mix 4. По предварительным данным, аппарат будет работать на процессоре Snapdragon 855+, получит 8 ГБ оперативной памяти и основную камеру с тремя модулями.