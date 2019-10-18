Опубликована первая фотография грядущего Xiaomi Mi Mix 4

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.01 EUR/RUB: 70.9 BTC/USD: 8103.91

18 ноября : пятница

ТОП новости

Интервью

Компания OnePlus не будет выпускать дешевые смартфоны

Самая сильная позиция у компании в Индии, где она лидер среди дорогих смартфонов.

Новый глава HTC назвал главные причины неудачи компании

Руководитель HTC намерен переориентировать компанию, и теперь некогда крупнейший производитель смартфонов будет работать на богатые регионы, стараясь вернутся в премиальный сегмент.

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Опубликована первая фотография грядущего Xiaomi Mi Mix 4

18.10.2019 20:23

Таким образом, появились первые подтверждения о том, что от линейки Mi Mix в компании не отказываются.
Впрочем, ранее в сети появлялись подобные слухи, которые в конечном итоге были прокомментированы.

В компании заявили, что от смартфона не отказываются, а просто переносят его выход на более поздние сроки. В частности, предварительными сроками выхода называли 2020 год.

Однако, есть данные, что Xiaomi Mi Mix 4 могут представить уже в конце октября на специальном мероприятии, где будут показаны и другие новые продукты.

Между тем в сети была опубликована первая фотография грядущего Xiaomi Mi Mix 4, распространенная сайтом Slashleaks.

Детали смартфона рассмотреть сложно, но утверждается, что это именно Mi Mix 4. По предварительным данным, аппарат будет работать на процессоре Snapdragon 855+, получит 8 ГБ оперативной памяти и основную камеру с тремя модулями.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги