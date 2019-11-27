Опубликован список смартфонов Honor, которые получат Android 10

Honor на презентации своих новинок озвучила список устройств, которые будут обновлены до Android 10.

В списке числятся устройства, которые уже получили новую прошивку или получат ее в ближайшее время.

Среди тех, кто уже работает на Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI 3.0, или скоро обновятся до актуальной версии ПО, числятся Honor 20, Honor 20 Pro, Honor 20i, Honor V20, Honor Magic 2 и Honor 10 Lite.

Позже китайская компания обновит Honor 10, Honor V10, Honor 8X, Honor 9X, Honor 9X Pro, Honor 20s и Honor 20 Lite.

Все эти смартфоны будет обновлены в течение трех месяцев.