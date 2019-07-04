Опубликован список брендов, смартфоны которых первыми обновятся до Android Q

Выход новой версии операционной системы Android ожидается в августе, сейчас «десятый» Android тестируется разными производителями.



В Сети распространили снимок с презентации, на котором запечатлены логотипы брендов смартфонов.

В данном случае продемонстрировали список компаний, смартфоны которых первыми обновятся до новейшей версии операционной системы до Android Q.

В этом списке 13 компаний, но на удивление среди них Samsung, ведь корейский производитель является лидером рынка смартфонов.

Зато в список попал молодой бренд Realme и компания Essential, которая пока выпустила всего одну модель смартфона.