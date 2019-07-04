Опубликован список брендов, смартфоны которых первыми обновятся до Android Q

Опубликован список брендов, смартфоны которых первыми обновятся до Android Q04.07.2019 12:50
Выход новой версии операционной системы Android ожидается в августе, сейчас «десятый» Android тестируется разными производителями.
В Сети распространили снимок с презентации, на котором запечатлены логотипы брендов смартфонов.
В данном случае продемонстрировали список компаний, смартфоны которых первыми обновятся до новейшей версии операционной системы до Android Q.
В этом списке 13 компаний, но на удивление среди них Samsung, ведь корейский производитель является лидером рынка смартфонов.
Зато в список попал молодой бренд Realme и компания Essential, которая пока выпустила всего одну модель смартфона.
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