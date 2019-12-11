Опубликован первый трейлер Resident Evil 3

Ремейк Resident Evil 3 выйдет в начале апреля 2020 года, и уже сейчас можно увидеть качество графики игры.

Компания Capcom на State of Play показала трейлер новой игры Resident Evil. В трехминутном ролике показали Джилл Валентайн, которая старается покинуть зараженный опасным вирусом Раккун-сити.

После выхода первого тизера на YouTube-канале Resident Evil был опубликован еще один ролик, в котором разработчики рассказали немного о проекте и показали новые кадры игры.

Ремейк Resident Evil 3 выйдет 3 апреля 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и на ПК.

