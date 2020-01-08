Опубликован первый снимок нового смартфона от Redmi

Новинку компания должна презентовать в первом квартале года.

К выходу бренд готовит Redmi K40 и Redmi Note 9 и вот недавно инсайдер распространил фотографию, на которой показали только камеру.

Предполагается, что на фото показали как раз камеру одного из вышеупомянутых смартфонов.

Судя по всему Redmi реализует новый дизайн основной камеры, где модули расположатся в круглом блоке в центре задней панели.

Пока нет никаких данных о загадочной новинке, в том числе и предположительных характеристик. Вероятно в ближайшее время появится больше подробностей.