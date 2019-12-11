Опубликован первый рендер смартфона Huawei P40 Pro

Независимый дизайнер на основе ранних слухов создал качественные рендеры Huawei P40 Pro.

Также в сети был опубликован снимок части дисплея смартфона с врезанной фронтальной камерой. Источник фото утверждает, что это P40 Pro.

Huawei P40 Pro будет представлен весной 2020 года. Про сам аппарат информации пока не очень много.

Смартфону приписывают крупный прямоугольный модуль с пятью камерами. Также сообщается про тройную фронтальную камеру с двумя объективами и датчиком измерения глубины сцены.

Huawei P40 Pro должен получит процессор Kirin 990 5G и OLED-экран «водопад». На основе всех этих данных и был создан рендер, причем автор изображения по всей видимости вдохновлялся смартфоном Honor V30 Pro.