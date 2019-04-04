OPPO запатентовала смартфон с выдвижным дисплеем вместо камеры

Патент компании OPPO был опубликован в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).



В нем описывается устройство, которому вместо селфи-камеры, сделали небольшой выдвижной дисплей. Данное решение является очень необычным и даже уникальным.

Дополнительный экран установлен таким образом, что в смартфоне имеется два дисплея, причем аппарат не является гибким.

Предполагается, что на выдвижном дополнительном экране будет отображаться настраиваемая пользователем информация, которую он не захочет видеть на основном дисплее.

Это, вероятно, будет актуально в случаях, когда пользователь играет в игры и просматривает видео, ведь дополнительный экран позволит просмотреть входящие сообщения и ответить, не отрываясь от основного занятия.

В любом случае это лишь патент и не факт, что такой аппарат отправят в серию.