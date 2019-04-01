Oppo запатентовала новый смартфон-слайдер

В частности речь идет о развитии выдвижной камеры в смартфонах брендах.

На этот раз компания запатентовала новый тип выдвижной камеры в устройстве, за счет чего будет сдвигаться часть задней панели смартфона.

То есть в данном случае, речь идет не совсем о просто выдвижной селфи-камере, а больше о смартфоне-слайдере.

В нем еще, вероятно, будет встроенный экран сканер отпечатков пальцев. Между тем стоит напомнить, что компания скоро представит смартфон, оснащенный выдвижной поворотной камерой.

Производитель ищет оптимальные варианты, поэтому не перестает экспериментировать.