Oppo запатентовала новый смартфон-слайдер

Oppo запатентовала новый смартфон-слайдер01.04.2019 11:48
В частности речь идет о развитии выдвижной камеры в смартфонах брендах.
На этот раз компания запатентовала новый тип выдвижной камеры в устройстве, за счет чего будет сдвигаться часть задней панели смартфона.
То есть в данном случае, речь идет не совсем о просто выдвижной селфи-камере, а больше о смартфоне-слайдере.
В нем еще, вероятно, будет встроенный экран сканер отпечатков пальцев. Между тем стоит напомнить, что компания скоро представит смартфон, оснащенный выдвижной поворотной камерой.
Производитель ищет оптимальные варианты, поэтому не перестает экспериментировать.
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