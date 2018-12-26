Oppo запатентовала 10-кратный зум без потери качества

Новую технологию, как ожидается, компания покажет уже в начале следующего года на выставке MWC 2019.

В 2017 году Oppo показала смартфон с камерой, оснащенной двумя модулями и имеющую пятикратный зум без потери качества.

При этом на достигнутом производитель останавливаться не стал и уже в следующем году появится новый смартфон бренда, который получит камеру с 10-кратным гибридным оптическим зумом.

В патенте описывают камеру, оснащенную двумя модулями и имеющую вспышку. В такой камере и будет реализован 10-кратный зум без потери качества.