Oppo выпустила копию наушников AirPods

OPPO выпустила беспроводные наушники, которые внешне очень сильно похожи на Apple AirPods.

Китайская компания создала новые наушники Enco Free. Они на рынке будут предлагаться в черном, розовом и белом цвете. Цена наушников 100 долларов, а купить их можно будет с 31 декабря.

OPPO Enco Free как Apple AirPods оснащены футляром для хранения и зарядки, а подзаряжается футляр через порт USB Type-C.

В наушниках установили излучатели Ultra-Dynamic и систему шумоподавления.

Для подключения к смартфону используется модуль стандарта Bluetooth 5.0. Производитель заявляет, что за счет аккумулятора в футляре наушники проработают до 25 часов.