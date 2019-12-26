Oppo выпустила копию наушников AirPods

Oppo выпустила копию наушников AirPods26.12.2019 20:38
OPPO выпустила беспроводные наушники, которые внешне очень сильно похожи на Apple AirPods.
Китайская компания создала новые наушники Enco Free. Они на рынке будут предлагаться в черном, розовом и белом цвете. Цена наушников 100 долларов, а купить их можно будет с 31 декабря.
OPPO Enco Free как Apple AirPods оснащены футляром для хранения и зарядки, а подзаряжается футляр через порт USB Type-C.
В наушниках установили излучатели Ultra-Dynamic и систему шумоподавления.
Для подключения к смартфону используется модуль стандарта Bluetooth 5.0. Производитель заявляет, что за счет аккумулятора в футляре наушники проработают до 25 часов.
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