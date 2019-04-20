Oppo в России представила два недорогих смартфона с большой батарей

В России компания Oppo представила два недорогих смартфона, которые получили большую батарею.

В Oppo A1k емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, а в версии Oppo A5s батарея еще больше — 4230 мАч.

Смартфоны получили одинаковые по разрешению экраны — 1520х720 точек, но разной диагонали. Так, в Oppo A5s он 6,2-дюймовый, а в A1k 6,1-дюймовый.

У первого установлен процессор MediaTek Helio P35, а во второй новинке MediaTek Helio P22.

В Oppo A5s оперативной памяти 3 ГБ постоянной 32 ГБ, в A1k ОЗУ 2 ГБ но флеш-накопитель на 32 ГБ.

На этом технические отличия смартфонов заканчиваются, так как камеры у них одинаковые — основная на 13+3 Мп и фронтальная на 8 Мп.

Рекомендованная розничная цена Oppo A5s 11 990 рублей. Смартфон будет предлагаться в черном, синем и красном варианте.

Oppo A1k доступен за 9 990 рублей и его можно будет купить в черном и красном цвете. Продажи бюджетных смартфонов начнутся в мае.