Oppo в России представила два недорогих смартфона с большой батарей

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Oppo в России представила два недорогих смартфона с большой батарей

20.04.2019 19:43

В России компания Oppo представила два недорогих смартфона, которые получили большую батарею.
В Oppo A1k емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, а в версии Oppo A5s батарея еще больше — 4230 мАч.

Смартфоны получили одинаковые по разрешению экраны — 1520х720 точек, но разной диагонали. Так, в Oppo A5s он 6,2-дюймовый, а в A1k 6,1-дюймовый.

У первого установлен процессор MediaTek Helio P35, а во второй новинке MediaTek Helio P22.

В Oppo A5s оперативной памяти 3 ГБ постоянной 32 ГБ, в A1k ОЗУ 2 ГБ но флеш-накопитель на 32 ГБ.

На этом технические отличия смартфонов заканчиваются, так как камеры у них одинаковые —  основная на 13+3 Мп и фронтальная на 8 Мп.

Рекомендованная розничная цена Oppo A5s 11 990 рублей. Смартфон будет предлагаться в черном, синем и красном варианте.

Oppo A1k доступен за 9 990 рублей и его можно будет купить в черном и красном цвете. Продажи бюджетных смартфонов начнутся в мае.

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