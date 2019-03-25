Oppo в креативной рекламе показала смартфон Reno с 10-кратным зумом

Oppo в креативной рекламе показала смартфон Reno с 10-кратным зумом25.03.2019 19:08
Oppo в креативном тизерном ролике показала все преимущество своего нового смартфона Reno.
Главной особенностью устройства станет 10-кратный оптический зум и высокопроизводительный процессор Snapdragon 855.
Одновременно с флагманской моделью будет представлена облегченная версия Reno, в которой уже будет устанавливаться Snapdragon 710.
Презентация Oppo Reno состоится 10 апреля. Ранее сообщалось, что в новой флагманской серии появится новое поколение быстрой зарядки.
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