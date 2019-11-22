Oppo в 2020 году представит собственный мобильный процессор

Oppo в 2020 году представит собственный мобильный процессор23.11.2019 00:22
OPPO решила разработать собственный процессор для смартфонов, который предположительно представят в первом квартале в Китае, но не исключено что презентацию проведут в феврале на выставке MWC 2020.
Свою платформу ранее разрабатывали компании LG и Xiaomi. Их процессоры носили название NUCLUN и Pinecone, но они оказались неудачными, и производители в итоге закрыли проекты.
Успешно свои платформы использует Samsung, Huawei и Apple.
Данные про чип от OPPO пока не раскрыты, но уже известно, что он получит название OPPO M1, так как китайский производитель недавно оформил такой торговый знак.
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