Oppo в 2020 году представит собственный мобильный процессор

OPPO решила разработать собственный процессор для смартфонов, который предположительно представят в первом квартале в Китае, но не исключено что презентацию проведут в феврале на выставке MWC 2020.

Свою платформу ранее разрабатывали компании LG и Xiaomi. Их процессоры носили название NUCLUN и Pinecone, но они оказались неудачными, и производители в итоге закрыли проекты.

Успешно свои платформы использует Samsung, Huawei и Apple.

Данные про чип от OPPO пока не раскрыты, но уже известно, что он получит название OPPO M1, так как китайский производитель недавно оформил такой торговый знак.