Oppo удешевила свой 6,53-дюймовый смартфон Oppo A9

Oppo решила удешевить свой смартфон Oppo A9 и для этого она выпустила новую версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Изначально Oppo A9 на рынок поступил в 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. За такую версию смартфона просят в пересчете 267 долларов.

Новую более слабую конфигурацию оценили в 206 долларов. В продажу Oppo A9 с 4 ГБ ОЗУ поступит 10 мая.



В этом смартфоне установлен процессор MediaTek Helio P70, батарея на 4020 мАч и двойная камера с датчиками 16+2 Мп.

Экран в смартфоне 6,54-дюймовый с разрешением 2340х1080 точек. В его верхней части есть каплевидный вырез для фронтальной камеры с 16 Мп фотодатчиком.