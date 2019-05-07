Oppo удешевила свой 6,53-дюймовый смартфон Oppo A9

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7 июня : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Обзоры рынков

Oppo удешевила свой 6,53-дюймовый смартфон Oppo A9

07.05.2019 13:01

Oppo решила удешевить свой смартфон Oppo A9 и для этого она выпустила новую версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.
Изначально Oppo A9 на рынок поступил в 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. За такую версию смартфона просят в пересчете 267 долларов.

Новую более слабую конфигурацию оценили в 206 долларов. В продажу Oppo A9 с 4 ГБ ОЗУ поступит 10 мая.


В этом смартфоне установлен процессор MediaTek Helio P70, батарея на 4020 мАч и двойная камера с датчиками 16+2 Мп.

Экран в смартфоне 6,54-дюймовый с разрешением 2340х1080 точек. В его верхней части есть каплевидный вырез для фронтальной камеры с 16 Мп фотодатчиком.

Oppo представила новый 6,53-дюймовый смартфон Oppo A9

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