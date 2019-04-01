Oppo Reno Lite с необычной селфи-камерой появился в базе TENAA

Ранее сообщалось только о смартфоне Oppo Reno, в котором будет тройная основная камера. Но похоже в линейке модели будет еще одна версия с названием Oppo Reno Lite, которая будет отличаться от старшей модели как минимум только одной основной камерой, где будет два модуля.

Недавно Oppo Reno Lite с необычной селфи-камерой появился в базе данных TENAA.

В целом этот смартфон будет отличаться необычным модулем для фронтальной камеры, а судя по данным регулятора, в модели Oppo Reno Lite будет установлен процессор MediaTek Helio P70.

Оперативной памяти предложат 4 или 6 ГБ, а постоянной будет 128 ГБ, сообщает Gazetadaily.ru. что касается других характеристик, то новинка получит экран размером 6,5 дюймов с разрешением 2340 х 1080 пикселей.

Основная камера будет с модулями на 16 и 2 Мп, а фронтальная получит разрешение 16 Мп. Габариты устройства составят: 162 х 76,1 х 8,3 мм, вес – 190 г.

Работать Oppo Reno Lite будет под управлением ОС Android 9.0 Pie. Аккумулятор установят на 3 910 мАч.