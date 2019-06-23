OPPO разрабатывает новый мощный смартфон

OPPO зарегистрировала новую торговую марку Find Y. Под этим названием будет выпускаться новая модель, которая на рынке заменит Find X.

OPPO Find X был представлен в прошлом году. Этот смартфон даже продавался на рынке по цене 70 тыс. рублей.

Особенностью смартфона стал выдвижной модуль с камерами.

Что касается Find Y, то информации о нем пока нет. Предположительно это будет модель с самым мощным процессором и большим количеством оперативной памяти.

Ранее инсайдары сообщали, что в Find Y фронтальная камера будет размещена за дисплеем, что позволит сделать полностью безрамочный смартфон.