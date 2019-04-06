Oppo представила улучшенную версию смартфона Oppo A5s

Новинка с названием Oppo A7n недавно была рассекречена компанией официально.

По сути модель становится улучшенным вариантом смартфона Oppo A5s, в котором теперь будет предложено больше памяти, а фронтальная камера станет делать селфи качественнее.

В смартфоне предлагают 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Работает аппарат на процессоре Helio P35. Фронтальная камера теперь имеет разрешение 16 Мп, против 8 у A5s.

Основная камера представлена датчиками на 13 и 2 Мп с диафрагмой F/2,2 и F/2,4.

Батарею в смартфоне установили емкостью 4 230 мАч, а работает он под управлением Android Oreo с ColorOS 5.2.1. О стоимости новинки в компании умолчали.