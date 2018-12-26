Oppo представила собственного голосового помощника — Breeno

Голосовых помощников с каждым годом становится все больше, при этом самые распространёнными все равно считаются Google Assistant, Amazon Alexa и Apple Siri.

Но еще есть Microsoft Cortana, Samsung Bixby и не стоит забывать про Алису от «Яндекса».

Китайские компании Xiaomi и Huawei тоже выпустили своих голосовых ассистентов, а теперь у них появился конкурент от Oppo.

Китайская компания представила Breeno — это универсальный голосовой помощник, который должен стать центром для системы «умного дома».

В компании обещают сделать Breeno доступным для разработчиков, чтобы они могли его встраивать в новую технику.

Ассистент Breeno понимает только китайский язык и скорее всего компания пока не будет его обучать другим языкам по крайней мере в ближайшие пару лет.