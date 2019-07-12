Oppo начала российские продажи смартфона Oppo Reno Z

В России стартовали продажи нового смартфона семейства Reno от компании Oppo. Российский офис китайского производителя официально объявил о старте продаж смартфона Reno Z.

Аппарат оценили в 27 990 рублей. Покупателю предлагают смартфон в фиолетовом или черном цвете.

Презентация Reno Z состоялась в мае. В этом смартфоне установлен процессор MediaTek Helio P90 и 4 ГБ оперативной памяти, тогда как постоянной памяти в устройстве 128 ГБ.

В Oppo Reno Z установили AMOLED-экран диагональю 6,4-дюйма с разрешением 2340х1080 точек.

Под дисплеем расположен сканер отпечатка пальца, а в верхней части под каплевидным вырезом находится 32 Мп фронтальная камера.

На тыльной стороне устройства установили двойную основную камеру с 48 и 5 Мп модулями.

В смартфоне Reno Z есть NFC и быстрая зарядка с поддержкой 20-ваттной зарядкой VOOC 3.0.