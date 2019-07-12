Oppo начала российские продажи смартфона Oppo Reno Z

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12 августа : пятница

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Oppo начала российские продажи смартфона Oppo Reno Z

12.07.2019 20:01

В России стартовали продажи нового смартфона семейства Reno от компании Oppo. Российский офис китайского производителя официально объявил о старте продаж смартфона Reno Z.

Аппарат оценили в 27 990 рублей. Покупателю предлагают смартфон в фиолетовом или черном цвете.
Презентация Reno Z состоялась в мае. В этом смартфоне установлен процессор MediaTek Helio P90 и 4 ГБ оперативной памяти, тогда как постоянной памяти в устройстве 128 ГБ.

В Oppo Reno Z установили AMOLED-экран диагональю 6,4-дюйма с разрешением 2340х1080 точек.

Под дисплеем расположен сканер отпечатка пальца, а в верхней части под каплевидным вырезом находится 32 Мп фронтальная камера.

На тыльной стороне устройства установили двойную основную камеру с 48 и 5 Мп модулями.

В смартфоне Reno Z есть NFC и быстрая зарядка с поддержкой 20-ваттной зарядкой VOOC 3.0.

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