Oppo начала продажи спецверсии Oppo R17 Pro King Custom Edition

Компания Oppo начала официальные продажи специальной версии смартфона, которая создавалась для поклонников игры King of Glory.



Эта специальная версия получила корпус, выполненный в зеленом цвете и интерфейс в стиле игры и установленную King of Glory.

В остальном это обычный аппарат, оснащённый 6,4-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 710, тройной камерой, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ и аккумулятором на 3 700 мАч.

Стоимость спецверсии Oppo R17 Pro King Custom Edition составляет 360 долларов.