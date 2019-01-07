Oppo начала продажи спецверсии Oppo R17 Pro King Custom Edition

Oppo начала продажи спецверсии Oppo R17 Pro King Custom Edition07.01.2019 18:04
Компания Oppo начала официальные продажи специальной версии смартфона, которая создавалась для поклонников игры King of Glory.
Эта специальная версия получила корпус, выполненный в зеленом цвете и интерфейс в стиле игры и установленную King of Glory.
В остальном это обычный аппарат, оснащённый 6,4-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 710, тройной камерой, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ и аккумулятором на 3 700 мАч.
Стоимость спецверсии Oppo R17 Pro King Custom Edition составляет 360 долларов.
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