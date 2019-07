Компания Oppo показала новый смартфон с экраном-водопадом

В 2019 году появится новая мода на экраны для смартфонов — компании начнут выпускать устройства с очень сильно загнутыми краями дисплея.

Компания Oppo уже показала смартфон с таким дисплеем. В нем настолько сильно загнуты края, что даже невидно рамок. Известно, что изгиб дисплея составляет 88 градусов.

Новый дизайн получил название waterfall screen (экран-водопад). Ролик с новым экраном в смартфоне показал глава Oppo, но ожидается что первым устройством с таким дисплеем станет Vivo Nex 3. Напомним, Oppo и Vivo входит в один концерн – BBK.

#OPPO

OPPO officially exposed the new «waterfall screen» design, the side curvature is as high as 88°.

OPPO vice president and chief KOL published Weibo this morning, for the first time exposed OPPO’s latest «waterfall screen». pic.twitter.com/It6dadJArD

