OPPO готовит складной смартфон с выдвижной камерой

Многие производители электроники уже работают над своими гибкими аппаратами, но OPPO не только ведет разработку подобного аппарата, но еще и решила в нем реализовать выдвижную камеру.

Пока подобных решений другие компании не патентовали.

При этом OPPO подала заявку на патент такого аппарата, а между независимые дизайнеры на основе патентов создали изображения с предполагаемой внешностью новинки.

Есть предположение, что OPPO станет первой компанией, которая выпустит складной смартфон с выдвижной камерой.