OPPO готовит складной смартфон с выдвижной камерой

OPPO готовит складной смартфон с выдвижной камерой10.06.2019 14:02
Многие производители электроники уже работают над своими гибкими аппаратами, но OPPO не только ведет разработку подобного аппарата, но еще и решила в нем реализовать выдвижную камеру.
Пока подобных решений другие компании не патентовали.
При этом OPPO подала заявку на патент такого аппарата, а между независимые дизайнеры на основе патентов создали изображения с предполагаемой внешностью новинки.
Есть предположение, что OPPO станет первой компанией, которая выпустит складной смартфон с выдвижной камерой.
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