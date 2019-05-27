Oppo готовит новый недорогой смартфон под брендом Reno

Oppo в следующем месяце представит новый смартфон, который по предварительным данным будет носить название Reno Z.

Про будущую новинку информации пока очень мало, но уже известны ее основные технические характеристики, а также размеры.

По данным инсайдера, размеры смартфона 157х74,9х9,1 мм, а масса — 186 г. В смартфоне установят процессор Snapdragon 710 и 6 ГБ оперативной памяти.

На задней панели будет двойная камера с основным 48 Мп модулем, но сканер отпечатка пальца скорее всего будет в экране. Сообщается, что в Reno Z установят 128 ГБ постоянной памяти и расширить ее нельзя.

Экран в устройстве AMOLED диагональю 6,4-дюйма. В его верхней части сделают вырез под фронтальную камеру разрешением 32 Мп. Предположительно цена на Reno Z составит 190 евро.