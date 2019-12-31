OPPO готовит к анонсу свой первый телевизор OPPO TV

Представители OPPO на своей большой конференции сообщала журналистам, что работает над новыми устройствами, которые расширят ее присутствие на рынке.

Сейчас китайская компания выпускает только смартфоны и носимую электронику. По данным CNMO, компания OPPO готовится представить свой первый телевизор.

Стоит отметить, что OPPO входит в состав корпорации BBK в которой же состоит и бренд OnePlus. Последний в 2019 году уже показал свои телевизоры.

Также рынок телевизоров в мире пополнился моделями от Huawei, Honor Motorola, Nokia и Redmi, последний является брендом Xiaomi.

Источник пока не знает, когда именно появятся OPPO TV, сколько он будет стоить и где их будут продавать.

Напомним, OnePlus начала с премиального сегмента. Ее телевизоры получили лучшие технологии и высокую цену.