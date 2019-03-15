Oppo готовит бюджетный смартфон Oppo A1K с АКБ на 4000 мАч

В компании Oppo уже работают над новым аппаратом, который будет относится к бюджетному сегменту, но получит АКБ на 4000 мАч.

Новый смартфон будет носить название A1K, а по сути он становится доступной версией представленного год назад смартфона Oppo A1.

Последний получил процессор Helio P23 и 4 ГБ ОЗУ. В новой модели предложат чип Helio P22, в два раза меньше оперативной памяти и 32 ГБ встроенной.

Экран будет диагональю шесть дюймов, а работать смартфон будет под управлением графической оболочки ColorOS 6. Последняя создавалась на базе Android 9.0 Pie.