Oppo готовит бюджетный смартфон Oppo A1K с АКБ на 4000 мАч

Oppo готовит бюджетный смартфон Oppo A1K с АКБ на 4000 мАч15.03.2019 23:48
В компании Oppo уже работают над новым аппаратом, который будет относится к бюджетному сегменту, но получит АКБ на 4000 мАч.
Новый смартфон будет носить название A1K, а по сути он становится доступной версией представленного год назад смартфона Oppo A1.
Последний получил процессор Helio P23 и 4 ГБ ОЗУ. В новой модели предложат чип Helio P22, в два раза меньше оперативной памяти и 32 ГБ встроенной.
Экран будет диагональю шесть дюймов, а работать смартфон будет под управлением графической оболочки ColorOS 6. Последняя создавалась на базе Android 9.0 Pie.
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