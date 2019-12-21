Oppo Find X2 получит 50-ватную беспроводную зарядку

Oppo Find X скоро получит преемника, презентация которого запланирована на следующий год.

О новинке уже появляются новые подробности. Так, ранее были названы сроки презентации, а также о том, что в смартфоне установят топовый процессор Snapdragon 865.

Помимо этого, новинке приписывают дисплей с высоким разрешением и новую камеру от компании Sony.

На этот раз инсайдер сообщил о наличии в смартфоне Oppo Find X2 50-ватной беспроводной зарядки.

Если информация верна, то данная зарядка окажется рекордной, так как пока такие существует мощностью только 30 Вт.

Предполагается, что такую зарядную станцию будут поставлять в комплекте со смартфоном, а это серьезно повлияет на его стоимость.